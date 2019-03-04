Совершено очередное нападение на храм великомученицы Варвары УПЦ города Ужгорода, расположенный возле районной больницы.

Фото: УПЦ

Как сообщили в Мукачевской епархии УПЦ, грабители проникли в богослужебное здание ночью 4 марта. В храме сломано окно и вскрыты церковные ящики для пожертвований – все деньги украдены.

На место преступления была вызвана полиция. Ведется следствие.

Храм великомученицы Варвары в г. Ужгороде уже подвергался нападению. В январе этого года неизвестные камнем разбили в церкви окно. Ранее в адрес настоятеля протоиерея Василия Мищака и его сына, накануне ограбления рукоположенного в священный сан, звучали открытые угрозы, в том числе, физической расправы.