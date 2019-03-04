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Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил о существенном увеличении доли исламского населения в стране в обозримой перспективе. Об этом сообщает Интерфакс.

«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», - заявил Гайнутдин в понедельник в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее».

Он отметил, что, возглавляя на протяжении более 30 лет праздничные службы в московской Соборной мечети, может подтвердить: «Такие прогнозы в целом подтверждаются практикой».

В феврале фонд «Общественное мнение» обнародовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в России составило 7% или около 10 млн человек.
ForUm

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