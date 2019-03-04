4 марта по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор встретился с Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III.

Фото: УПЦ

Во встрече также принял участие заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Владыка Виктор рассказал Предстоятелю Иерусалимской Церкви о текущей церковной ситуации в Украине и вызовах, с которыми сталкивается сегодня Украинская Православная Церковь.

Патриарх Феофил отметил, что украинский церковный кризис является вызовом для всего Православия. Предстоятель выразил свою твердую надежду на то, что Вселенское Православие найдет силы и возможности преодолеть эти искушения и сохранить единство Церкви.

Патриарх Феофил заверил в своих молитвах за Украину и каноническую Украинскую Православную Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Представители УПЦ находятся в Израиле в составе делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который в эти дни совершает свой рабочий визит в эту страну.