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Столичные оперативники наведались в один из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Возглавлял эту «сходку» уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать «куратором» квартирных воров и разбойников.

Установлено, что «Сфан» до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Итальянской Республике. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
ForUm

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