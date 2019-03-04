также в разделеПроисшествия
На Волыни в погоне за нарушителем пострадал полицейский 9
Во Львове из-за наезда поезда погиб мужчина 29
Ночью в Одессе напали на журналиста 101
В Кривом Роге горят торговые павильоны 44
В Харькове подросток зарезал свою бывшую 14-летнюю девушку 51
Оккупанты трижды открывали огонь по украинским позициям 24
На трассе Киев - Одесса обнаружили крупную партию контрабандных сигарет 42
Под Одессой парень застрелил пенсионерку и ее внука 79
В Луганской области задержали боевика 24
В пунктах пропуска на Донбассе застряли 215 авто 38
За сутки на Донбассе ранили одного военного 42
МИД Украины: В ДТП под Москвой пострадали четверо украинцев 62
В Броварах произошло смертельное ДТП: полицейский был пьян 50
Автобус с украинцами попал в ДТП в Москве 56
В Харькове задержали мужчину, который ограбил агитаторов 37
На Харьковщине под колесами поездов погибли двое мужчин 44
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы 77
В Запорожье неизвестные взорвали банкомат 36

3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное вооружение и потратив 100 мин различных калибров. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял позиции ВСУ:

из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Водяное;

из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм – вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный;

из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – около поселка Новолуганское;

из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств.

По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено, один ранен. Также вчера сбит один БПЛА противника типа «Орлан-10».

С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги