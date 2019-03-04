3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, десять раз применив запрещенное вооружение и потратив 100 мин различных калибров. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял позиции ВСУ:

из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Водяное;

из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм – вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный;

из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов – около поселка Новолуганское;

из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.

В результате обстрелов один военнослужащий был ранен.

Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств.

По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено, один ранен. Также вчера сбит один БПЛА противника типа «Орлан-10».

С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь нет.