Во Львове полиция начала расследование гибели киевлянина в результате наезда поезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Львовской области.

Как сообщается, на железнодорожной полотне вблизи улицы Курмановича во Львове было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что это 21-летний летний киевлянин. Предварительно, мужчина погиб в течение ночи в результате наезда неизвестного поезда», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, столичные полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода.