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Государственные испытания бронеавтомобиля «БАРС-8» завершились успешно.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. «БАРС-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа», - говорится в сообщении.

«БАРС-8» будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.
ForUm

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