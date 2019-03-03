Государственные испытания бронеавтомобиля «БАРС-8» завершились успешно.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. «БАРС-8» имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа», - говорится в сообщении.
«БАРС-8» будут применять при ведении боевых действий, для транспортировки личного состава, перевозки грузов в условиях боевых действий, выполнения тактических задач, охраны блокпостов, использования в качестве медицинского эвакуационного транспорта.
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