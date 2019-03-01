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Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный Deutsche Bank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

По этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 млн долл. США.
ForUm

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