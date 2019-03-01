Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты экстрадируют лидера организации ФЕТО Фетуллаха Гюлена.
Об этом говорится в письме, направленном министром юстиции Турции Абдулхамитом Гюлем новому министру юстиции США Уильяму Барру, сообщает Укринформ со ссылкой на AHaber.
«Анкара ожидает от США более тщательного расследования, что будет способствовать выявлению истинного лица террористического течения Гюлена», - отмечается в письме.
В письме к своему американскому коллеге Гюль заявил, что важно обеспечить экстрадицию Гюлена и других членов ФЕТО.
Как известно, Турция обвиняет Фетхуллаха Гюлена в организации государственного переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, вследствие которого погибли 251 человек. В стране не прекращаются аресты подозреваемых в связях с ФЕТО, в частности среди представителей ВС Турции.
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