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В пятницу, 1 марта, в Киеве на Караваевых Дачах в жилом доме по адресу улица Ереванская, 8 обнаружили гранату. Взрывоопасный предмет висел на входной двери квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома.

Вызов на линию 102 поступил около 07:30, сообщает Информатор.

Гранату на дверях увидели соседи. Они и позвонили в полицию. Прибывшие на место патрульные оцепили вход в парадное и никого не впускали до приезда специалистов. Взрывотехники осмотрели опасный предмет и сняли его с двери. После разбора стало ясно, что это муляж гранаты Ф-1 и никакой опасности он не представляет.

Жители парадного рассказали, что уже несколько месяцев регулярно на дверях писали слово «Вор». Сегодня с надписью появилась и граната. Ее повесили рычагом в отверстие для дверной ручки. Какой именно деятельностью занимался мужчина и кто мог подложить такую «посылку» будут устанавливать правоохранители. На месте работали экипажи патрульной полиции, взрывотехники, а также дежурили спасатели. Детали инцидента выясняются.
ForUm

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