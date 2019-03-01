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Сегодня, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил перешли на весенний график работы, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Согласно распоряжению командующего объединенными силами, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 года переходят на график весеннего периода», – говорится в сообщении.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30.

 
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