Лекарства и необходимые расходные материалы на сумму порядка 25 тысяч гривен передала 27 февраля православная молодежь в отделение онкогематологии Одесской детской клинической больницы.
Фото: УПЦ
Средства были собраны 18 февраля, в рамках организованного Одесской епархией УПЦ традиционного молодежного бала, приуроченного к празднику Сретения Господня, Международному дню православной молодежи и Дню онкобольного ребёнка — 15 февраля, сообщает «Фома в Украине».
Как отметил руководитель молодежного отдела Одесской епархии протоиерей Максим Омельченко, ребята – гости бала были заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в общем добром деле — сборе помощи для детей, больных раком.
По словам заведующей отделением детской онкогематологии Натальи Молодец, переданных расходных материалов хватит на несколько месяцев. «И это большое облегчение для наших родителей», — отметила врач.
Помимо лекарств, волонтёры во главе с отцом Максимом также привезли маленьким пациентам больницы сладости. Их они раздали ребятам собственноручно, пройдя по палатам отделения.
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