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Военнослужащий Черноморского флота РФ и его гражданская супруга осуждены на 10 и 9 лет соответственно за якобы шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«28 февраля 2019 года Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены (ст. 275 УК России) в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С. - в форме шпионажа», - сообщили в ЦОС.

Решением суда Долгополов приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Сухоносова - к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима.

Они были задержаны в сентябре 2017 года Федеральной службой безопасности в Симферополе. «В ходе суда они вину признали полностью и раскаялись в содеянном», - отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, Долгополов работал на военную разведку Минобороны Украины. «Установлено, что (гражданская супруга военнослужащего) Сухоносова, будучи завербованной сотрудником Главного управления разведки министерства обороны Украины полковником Клименко Игорем Ивановичем, привлекла Долгополова к конфиденциальному сотрудничеству с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение», - утверждают в ЦОС. «Указанные лица целенаправленно собирали и передавали в спецслужбу Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства», - заявили в ФСБ.

Напомним, в сентябре 2017 Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в оккупированном Симферополе двух граждан Российской Федерации – Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины.

По данным Генштаба ВСУ, задержанный Долгополов  ранее проходил службу в Вооруженных силах Украины, а в 2014 году после оккупации Крыма перешел на службу в российскую армию.
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