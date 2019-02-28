Завтра, 1 марта, в Украине ожидается прохладная погода с небольшим мокрым снегом. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Дебют весны будет ветреным, холодным и с небольшим мокрым снегом. Не даст нам порадоваться в полной мере пакостный циклон с северо-востока. Так интересно складывается, исторические и климатические события продолжаются веками, а геолокация пакостей для нас не меняется. С северо-востока», – написала она.

По прогнозу синоптика, 1 марта в Украине ожидаются в течение дня 0 + 3 градуса, на юге и западе +3-8 градусов. Мокрый снег с преимущественно, пройдет на востоке, севере и в большинстве центральных областей. В южной части осадки вероятны только на Запорожье и на Херсонщине.

Она также сообщила, что в западных областях, в Одесской, Николаевской и в Крыму ожидается сухая погода. «Западный ветер будет отгонять эту циклоническую пакость, поэтому порывы могут достигать сильны», – подчеркнула она.

По словам Диденко, 2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов. Однако уже днем ​​3 марта должен начать теплеть.

«В Киеве первое марта будут ветреным, влажным и прохладным. В дневные часы 0 + 2 градуса. В субботу в столице похолодает до мороза, в ночь на воскресенье - также будет морозно, а вот днем 3 марта потеплеет до +3-5 градусов», – подытожила она.