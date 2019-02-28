Несмотря на притеснения священников УПЦ, каждые два месяца они сдают кровь для онкобольных и военных, показывая пример любви к ближнему.

Фото: УПЦ

По благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, духовенство Гощанского благочиния Ровенской епархии УПЦ в очередной раз сдало кровь для военных, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Нам говорят, что нашей Церкви не существует, но мы показываем другое. Каждые два месяца приходим к центру переливания крови, чтобы помочь онкобольным и военным, показывая пример любви к ближнему», - утверждают священники.

Какие бы притеснения не потерпела Церковь, отмечают в Ровенской епархии, ее верные, и особенно пастыри, продолжают служение Богу и народу Украины.

2016 год в Ровенской епархии был объявлен годом помощи онкобольным детям. С тех пор священнослужитли епархии регулярно сдают кровь для онкобольных.

Священнослужители Украинской Православной Церкви уже не первый раз становятся донорами крови для больных. В Ровенской, Запорожской, Одесской, Александрийской и других епархиях духовенство и миряне постоянно принимают участие в так называемых «марафонах по сбору крови».