За минувшие сутки, 27 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников:
из минометов калибра 120 мм, три раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;
из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык;
из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил шесть обстрелов:
трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Кримское;
из минометов калибра 82 мм - вблизи села Желтое;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское;
из стрелкового оружия - в районе поселка городского типа Станица Луганская.
В результате обстрелов один наш защитник был ранен.
На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.
По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов уничтожены, пятеро – ранены и уничтожено одну единицу военной техники противника.
С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.
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