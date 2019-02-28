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За минувшие сутки, 27 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников:

из минометов калибра 120 мм, три раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык;

из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил шесть обстрелов:

трижды - из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Кримское;

из минометов калибра 82 мм - вблизи села Желтое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское;

из стрелкового оружия - в районе поселка городского типа Станица Луганская.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов уничтожены, пятеро – ранены и уничтожено одну единицу военной техники противника.

С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.
ForUm

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