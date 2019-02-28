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Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ Лука обратился к верующим в связи с участившимися случаями заболевания корью в регионе и в Украине в целом.

Фото: FaceNews.ua

Корь считается одним из самых заразных заболеваний и может привести к смерти. Об этом управляющий Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем телеграмм-канале Лекарь.zp.

«С середины прошлого года заболеваемость корью, как в нашем регионе, так и в Украине, набирает всё больших масштабов.  Сложившаяся ситуация – это прямое следствие той противовакционной кампании, раскрученной украинскими СМИ более 10 лет назад», - написал митрополит.

 Владыка пояснил серьезные посладствия болезни и призвал верующих к вакцинации.

«Коварство кори обусловлено ее возможными осложнениями, особенно для взрослого человека. Может привести к смерти. Препаратов для лечения кори нет. Единственный способ защиты от кори – вакцинация», - пояснил он.

Иерарх подчеркнул, что, «вопреки взглядам некоторых неосведомленных в медицине псевдопастырей и мирян», в прививке нет никакого греха, но к вакцинации следует отнестись серьезно.

«Вакцина должна быть качественной, – отметил он. – Прежде, чем ее делать, нужно проконсультироваться у врача, чтобы не было противопоказаний, исключить факторы риска, которые могу вызвать осложнения».

В связи с этим митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал верующих епархии не уклоняться и не выступать против вакцинации, «а наоборот всемерно способствовать распространению информации о проведении своевременной вакцинации» и не забывать при этом о молитве.
ForUm

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