Причиной крушения и возгорания поезда в Каире, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, стала ссора между двумя машинистами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Time.

«Ссора между двумя машинистами поезда привела к ускорению беспилотного локомотива, который врезался в ограждение и взорвался на главной железнодорожной станции столицы Египта в среду, приведя к гибели по меньшей мере 25 человек», - говорится в сообщении.

По словам генерального прокурора Египта Набиля Садека, следствие установило, что машинист локомотива оставил свое рабочее место для разборки с другим машинистом, который блокировал ему дорогу.

«Машинист покинул вагон, не приняв никаких мер для его торможения», - говорится в заявлении Садека.

Когда машинист вышел из локомотива, преграждавший ему дорогу локомотив дал задний ход. Таким образом вагон без машиниста начал набирать скорость, врезался в отбойник, а затем, на большой скорости, врезался и в платформу, в результате чего у него взорвался топливный бак, вызвав сильный пожар.

В результате аварии погибли по меньшей мере 25 человек, около 50 человек получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, из-за чего количество жертв может возрасти.