В Египте загорелся поезд, в результате чего погиблм 24 человека. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Mirror.

Известно, что поезд ехал из Александрии на главную станцию Рамзеса в Каире. Неожиданно поезд начал гореть. По предварительной информации это произошло после столкновения поезда с одной из платформ, что могло вызвать взрыв топливного бака. Огонь сразу охватил транспорт. В результате пожара началось обрушение частей железнодорожной станции.

В результате пожара погибло по меньшей мере 24 человека, еще 50 - травмированы. Тела некоторых погибших и пострадавших были разбросаны по рельсам и платформе.

Точной информации о количестве пострадавших пока нет. На месте работают спасатели, правоохранители и медики. Станцию пока полностью закрыли, а людей эвакуировали.