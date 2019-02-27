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24 февраля две румыноязычные религиозные общины Черновицко-Буковинской епархии УПЦ проголосовали за верность Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, приходы в честь святой Параскевы села Банчены и в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Байраки Герцаевского благочиния проголосовалы за верность Украинской Православной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Сообщается, что религиозные общины во главе с их настоятелями продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с канонами и уставом Украинской Православной Церкви.

Ранее сообщалось, что Священный Синод Румынской Православной Церкви, который состоялся 21 февраля 2019 года, заявил, что ожидает разъяснений относительно «проблемы с неканоническими священниками бывшего Киевского Патриархата». 
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