также в разделеВыборы
Мураев, Ляшко и Тимошенко лидируют в рейтинге самых богатых чиновников, претендующих на пост президента 76
Серверы ЦИК подверглись хакерской атаке со стороны РФ 33
Президент одобрил запрет допуска российских наблюдателей на выборы в Украину 56
«Страшный сон фальсификатора»: МВД запустило мониторинг нарушений на выборах 32
Аваков назвал основные нарушения в ходе избирательной кампании 50
Жительница Львовщины отправляла с телефона угрозы кандидату в президенты 29
Парубий призвал нардепов не дискредитировать президентские выборы 26
Рада может усилить ответственность за подкуп избирателей 23
Полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через соцсети 34
По нарушениям на выборах завели уже 74 уголовных дел 52
ЦИК распределила график выступлений кандидатов в президенты на «Общественном» 56
Аваков: Замглавы фракции БПП фигурирует в уголовных делах по выборам 116
Аваков заявил о подготовке провокаций против него и МВД 160
Сумская прокуратура завела дело на полицейских, опечатавших предвыборный штаб 66
Сторонника «русского мира» назначили главой ОИК в Днипре 84
Активисты: В Чернигове БПП подкупает избирателей за 500 гривен 75
Кучма не исключил новый Майдан в Украине 262
СБУ: «Избирательную пирамиду» организовали нардепы «Батькивщины» 82

В Генеральной прокуратуре Украины нет уголовных производств против ни одного кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, передает 112 Украина.

«Я сразу хочу сказать, ГПУ не имеет ни одного уголовного производства против никакого кандидата в президенты Украины. Я знаю, как минимум двух кандидатов, которые очень хотели бы, чтобы против них были дела, для имиджа преследуемых властями. Мало того, они даже анонсируют, что их вот-вот будут арестовывать. Нет, ни к одному кандидату в президенты у ГПУ нет никаких правовых претензий», - отметил генпрокурор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2891 грн.
19
Теги