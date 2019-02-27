В Генеральной прокуратуре Украины нет уголовных производств против ни одного кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, передает 112 Украина.

«Я сразу хочу сказать, ГПУ не имеет ни одного уголовного производства против никакого кандидата в президенты Украины. Я знаю, как минимум двух кандидатов, которые очень хотели бы, чтобы против них были дела, для имиджа преследуемых властями. Мало того, они даже анонсируют, что их вот-вот будут арестовывать. Нет, ни к одному кандидату в президенты у ГПУ нет никаких правовых претензий», - отметил генпрокурор.