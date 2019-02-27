Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток работника таможенного поста «Столичный» Киевской городской таможни ГФС Украины и его посредника, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что начальник смены отдела таможенного оформления и брокер организовали механизм вымогательства неправомерной выгоды с владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. За ускоренное таможенное оформление, в конце завершения льготного периода растаможки, злоумышленники требовали у владельцев по 200 долларов США с каждого автомобиля сверх суммы официальных платежей.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленников во время получения очередной взятки в размере шестьсот долларов США. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.