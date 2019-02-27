Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития и местной власти до конца 2019 года обустроить теплые туалеты во всех школах.

Об этом он сказал на заседании Кабинета Министров 27 февраля, сообщает «Украинская правда».

«Поручение Министерству регионального развития. Придется помочь... решить эту проблему. Не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать. Пожалуйста, в разрезе каждой области, сколько таких школ, в каких районах. Поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые нормальные туалеты», – сказал премьер.

Гройсман отметил, что этот вопрос – в компетенции местной власти: городских глав, председателей районных администраций, губернаторов и их заместителей по гуманитарным вопросам.

«Уже и деньги есть, и понимание, просто надо мониторить, чтобы уровень ответственности был. Зима на улице, дети ходят в холодный туалет, это просто ... нет слов. 21 век на улице», – посетовал премьер.

В свою очередь министр образования и науки Лилия Гриневич проинформировала, что в Украине 680 школ до сих пор имеют холодные туалеты на улице. Больше всего таких школ в Закарпатской области.

«Это позорное явление надо ликвидировать. Закрыть этот вопрос», – сказала министр.

По словам Гриневич, на это было выделено более 267 миллионов гривен субвенций из госбюджета.