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Активист Тодор Пановский  стал подстрекать людей к рейдерской атаке на Свято-Успенский собор Украинской Православной Церкви. 24 февраля во время собрания религиозной общины ПЦУ в соборе Рождества Христова в Одессе к членам общины в присутствии священнослужителя обратился известный одесский оперный певец, бывший активист «Самообороны Одессы» Тодор Пановский.

Фото: Пановский / 048.ua

Его речь, в которой он подстрекал народ захватить Свято-Успенский собор УПЦ, опубликовали в Facebook в группе «Митрополит Онуфрий наш Предстоятель».

По мнению Пановского, достаточным основанием для предъявления требований к общине собора УПЦ может быть тот факт, что занимаемый сторонниками новой церковной структуры храм «слишком мал».

«Сегодня наша Церковь страдает от наших распрей. Но не все так плохо. Как говорят москали: "Не было бы счастья, да несчастье помогло!". На самом деле для собора, это мое личное мнение, этот храм слишком мал. Просто другого нет, поэтому мы все тут собрались, – заявил активист. – Давайте подумаем все, чтобы сделать мощный собор, а еще есть готовый на Преображенской, тот собор есть, и нужно прийти, и сказать: "А почему там наши священники тоже не могут служить? Почему только они могут служить там?"».
ForUm

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