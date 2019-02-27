Уже в конце текущего учебного года учащиеся 11 классов украинских школ будут изучать историю создания Православной Церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич, сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее словам, получение Томоса и создание ПЦУ - это важное с точки зрения истории событие. Приказ об изменении учебных программ, уточнила она, был подписан ещё 21 февраля.

«О том, что украинское государство и духовенство пытались реализовать эту идею, и ранее упоминалось в украинских учебниках. Эта часть истории Украины изучается в школах в конце учебного года - в апреле-мае. Для нас было принципиально к этому времени прислать учителям информационные материалы, которыми они могут пользоваться уже в этом году. Это важно, ведь так учителя смогут заметить изменения в программе, а также подготовиться к освещению темы», - рассказала Гриневич.

В учебниках истории тема появился в следующем учебном году, поскольку в этом запланирована печать новых книг для 11-х классов. В программу ВНО по истории Украины тема будет включена не ранее 2021 года.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.