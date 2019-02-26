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В Черниговской области церковная община УПЦ подала в суд из-за захвата храма радикалами и незаконных действий в этой ситуации сельского головы.

Фото: УПЦ

На 26 февраля в Борзнянскому районном суде на Черниговщине было назначено слушание по делу о признании незаконным перевод в ПЦУ Свято-Вознесенской религиозной общины села Оленевка Борзнянского района Черниговской области. Ответчик, председатель сельского совета Владимир Кривец в суд не явился. По мнению благочинного Борзнянского района Нежинской епархии протоиерея Иоанна Олинчука, чиновник, понимая, что ситуация складывается не в его пользу, решил хотя бы временно уйти от ответственности. Об этом священник рассказал в комментарии информационно-просветительскому отделу УПЦ.

«Насколько мне известно, они увидели, что ситуация не в их пользу, так как подошло много верующих. Я лично, когда привозил адвоката, насчитал не менее 50 человек, которые уже ждали под судом, потом подъезжали еще авто, - рассказал отец Иоанн. - С их стороны пришло где-то человек 10 - двое борзнянских, остальные неизвестные ( «свободовцы», другие активисты)».

Накануне глава фракции ВО «Свобода» в местном райсовете Владимир Брюховецкий обратился к единомышленникам в фейсбук с призывом собраться в этот день у суда для борьбы с «блокпостами "русского мира"» на Черниговщине.

Священник рассказал, что немногочисленные радикалы в зале суда вели себя довольно сдержанно: «Когда судья объявил, что закрывает заседание в связи с тем, что не явился ответчик, они воскликнули: "Геть московского попа!", - и разошлись».

Глава сельского совета Владимир Кривец, который 15 января провел незаконное собрание территориальной общины, и подписал протокол, в котором были сфальсифицированы результаты голосования по переводу религиозной общины УПЦ в ПЦУ, в суд не явился.

«Очевидцы говорили, что видели сельского голову в городе Борозна. Возможно, его кто-то предупредил, что собралось много людей», - отметил отец Иоанн.

По официальной версии ответчик попросил предоставить время для ознакомления с материалами дела и сбора доказательств. Слушания перенесли на 6 марта.

Как сообщалось, 16 января сторонники ПЦУ и активисты из «С14» захватили храм УПЦ. 20 января прихожане религиозной общины УПЦ обратились к главе сельсовета Оленевки с просьбой «услышать их молитвы и вернуть храм».
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