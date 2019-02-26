Духовно слабый человек никогда не сможет признать свои ошибки. Только сильный духом способен на это.

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Об этом рассказал Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Антоний (Паканич), пишут «Вести».

«Покаяться и искренне сокрушаться в своих грехах могут далеко не все люди. Недаром первыми словами христианской проповеди были слова Пророка и Крестителя Иоанна: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" – потому что сердцевиной христианства является покаяние. И к этому святой пророк призывал всех мужественных людей, поверивших ему», - объяснил митрополит.

Именно с покаяния должна начинаться вера, добавил он.

«В нынешнее время устоять в правде и быть сильным возможно даже в чем-то сложнее, чем во времена первых христиан. Все усложняется тем, что современный человек, как никогда раньше, подвержен мнению общественности, социума, которые всячески стараются нивелировать грех в представлении людей, размыть его грани и скрыть пагубные последствия», - говорит владыка Антоний.

Митрополит отмечает, что современное общество старается не бороться с грехом, а «оправдать его, сделать его безобидным и общепринятым». Поэтому, по словам владыки Антония, «нужно иметь огромное мужество и силу духа не соглашаться с этим, сопротивляться такой лжи».

«Покаяние – это ведь не призыв человеку опустить свою голову и плыть по течению жизни. И это не банальное перечисление собственных грехов на исповеди. Покаяние – это попытка осознания того, насколько страсти пагубны для души. Покаяние – это честный разговор со своей совестью. И как только человек увидит свой грех и ощутит желание победить его, тогда Господь обязательно пошлет ему Свою спасительную благодатную помощь для такой борьбы», - пояснил митрополит Антоний.