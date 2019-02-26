также в разделеОбщество
ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы 13
В 10 областях Украины объявлено штормовое предупреждение 24
НАБУ проверит информацию журналистов о коррупции в оборонной сфере 11
«Сумы – это Россия»: СБУ заявила о пресечении попытки вмешательства РФ в выборы 34
Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО 36
«Укроборонпром» обвинил журналистов «Наші гроші» в манипуляциях 33
На Луганщине разоблачили сеть информаторов «ЛНР» 13
«Укроборонпром» и Гладковский собираются судиться с журналистами 23
Полиция: Под Одессой задержали группу проплаченных радикалов из Киева 195
На приговор Януковичу подано пять апелляций 19
ДТП в Харькове: Сегодня Зайцевой и Дронову должны вынести приговор 168
В Кабмине прокомментировали недопуск MARUV на «Евровидение» 165
Спасатели призвали туристов не идти в горы в плохую погоду 25
В РФ обвинили украинских военных в подрыве автобуса в «ДНР» 65
Гвардейцы в зоне ООС уничтожили снайперскую пару боевиков 107
В Александрии чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен 28
ООС: 7 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 33
Дело Савченко-Рубана вернули в Киев 38

Полиция задержала женщину, которая 20 февраля пыталась сорвать плакат с изображением ветерана АТО на остановке общественного транспорта в Житомире. Об сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Спасибо житомирским правоохранителей за оперативную работу по поиску и задержанию лица, пытавшегося содрать плакат социального проекта «Лица мира» с изображением украинского защитника Андрея Верхогляда. Надеюсь, что это лицо, коим оказалась 30-летняя женщина, понесет соответствующее наказание», - написала она в Facebook.

<iframe width="540" height="360 src=" https:="" www.youtube.com="" embed="" o2z22keeqvq"="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="">

Андрей Верхогляд – 23-летний парень на позывной «Левша» - командир роты 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, родом из Новоград-Волынского. В АТО попал в 2016 году, сразу по окончании Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 1 февраля 2017 был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, 14 сентября 2017 получил негосударственную награду - орден «Народный герой Украины».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги