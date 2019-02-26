Полиция задержала женщину, которая 20 февраля пыталась сорвать плакат с изображением ветерана АТО на остановке общественного транспорта в Житомире. Об сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.



«Спасибо житомирским правоохранителей за оперативную работу по поиску и задержанию лица, пытавшегося содрать плакат социального проекта «Лица мира» с изображением украинского защитника Андрея Верхогляда. Надеюсь, что это лицо, коим оказалась 30-летняя женщина, понесет соответствующее наказание», - написала она в Facebook.

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Андрей Верхогляд – 23-летний парень на позывной «Левша» - командир роты 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, родом из Новоград-Волынского. В АТО попал в 2016 году, сразу по окончании Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, 1 февраля 2017 был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, 14 сентября 2017 получил негосударственную награду - орден «Народный герой Украины».