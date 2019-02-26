Военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины задокументировала факт вымогательства неправомерной выгоды арбитражным управляющим по ликвидации государственного предприятия, расположенного в Александрии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. гривен.
25 ферваля после получения указанной суммы взятки управляющего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляет облуправление полиции.
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