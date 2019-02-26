также в разделеОбщество
В Кабмине прокомментировали недопуск MARUV на «Евровидение» 15
Спасатели призвали туристов не идти в горы в плохую погоду 12
В РФ обвинили украинских военных в подрыве автобуса в «ДНР» 15
Гвардейцы в зоне ООС уничтожили снайперскую пару боевиков 16
ООС: 7 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 27
Дело Савченко-Рубана вернули в Киев 28
Епифаний заявил об угрозе конфискации храмов и депортации священников из «ДНР» 74
Суд арестовал экс-главу Генштаба ВСУ времен Януковича 114
25 февраля. Картина дня 45
Депутаты требуют запретить дочери Пескова работать в Европарламенте 202
Вышел первый тизер байопика о Лесе Украинке 56
Аласания: Не все красивые исполнительницы готовы быть культурными дипломатами 35
У Джамалы прокомментировали ее выступления в России в 2014 80
В Укрзализныце разъяснили алгоритм действий в случае утери вещей 17
ЕС выделит €1 миллион на восстановление обсерватории в Карпатах 17
Военные задержали в ОРЛО «народного милиционера ЛНР» 33
Монастырь, который возглавлял одиозный «Паша-Мерседес», перешел в ПЦУ 123
В Украину идут дожди с мокрым снегом 68

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины задокументировала факт вымогательства неправомерной выгоды арбитражным управляющим по ликвидации государственного предприятия, расположенного в Александрии. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 650 тыс. гривен.

25 ферваля после получения указанной суммы взятки управляющего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет облуправление полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
15
Теги