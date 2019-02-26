25 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское, из минометов калибра 120 мм – вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг совершил пять обстрелов: из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское, из стрелкового оружия – в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения ООС отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных минскими договоренностями.

По данным разведки, 25 февраля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.