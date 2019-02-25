Задержан и взят под стражу боевик, который нес службу в мотострелковом батальоне «народной милиции» террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Во время досудебного расследования установлено, что житель Голубовки (Кировск) в 2017 году вступил в ряды 4-й отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса «народной милиции» «ЛНР». Во время несения службы террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО и ООС на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района.

Весной 2018 боевик заключил контракт на военную службу в 3 отделении 1 взвода механизированной роты 14 мотострелкового батальона «народной милиции» с местом дислокации в Голубовке. В указанном незаконном вооруженном формировании последний занимал должность стрелка: вел наблюдение за позициями военнослужащих ВСУ, заступал на боевое дежурство.

В ходе выполнения задач по назначению в зоне проведения ООС 18 февраля 2019 года боевик был задержан военнослужащими ВСУ вблизи пгт Донецкий на временно оккупированной территории Луганской области.

В настоящее время террористу сообщено о подозрении и постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.