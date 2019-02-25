В селе Раков Лес верующие УПЦ, несмотря на холод, приходят на богослужения во двор своего заблокированного из-за межконфессионального конфликта храма.

Фото: УПЦ

23 и 24 февраля православная община села Раков Лес Камень-Каширского района собралась на молитву вместе с недавно назначенным настоятелем протоиереем Ростиславом Сижуком. Об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии УПЦ.

23 февраля верующие собрались, чтобы вместе помолиться во время всенощного бдения. Для престола люди приготовили палатку. Большое количество верующих собралась под открытым небом.

Утром 24 февраля община снова молилась во дворе во время Божественной литургии.

Как сообщалось, 22 февраля епископ Волынский и Луцкий УПЦ Нафанаил отправил в запрет протоиерея Николая Смолярчука, настоятеля Свято-Благовещенского храма УПЦ в селе Раков Лес Камень-Каширского района Волынской области. Правящий архиерей принял такое решение в связи с переходом протоиерея Николая под юрисдикцию ПЦУ совместно с частью религиозной общины. Значительная часть верующих осталась с новым настоятелем, который после указа о запрете был назначен на его место и возглавил общину.

На данный момент храм закрыт, доступ к нему заблокирован. Запрещенный в служении протоиерей Николай Смолярчук получил в ПЦУ указ о своем назначении в село Раков Лес в качестве настоятеля храма.