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В оккупированной Макеевке произошел взрыв автомобиля Renault. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Согласно информации, кто-то пытался ликвидировать командира подразделения «МВД» при группировке «ДНР». Однако он выжил и находится в центральной городской больнице. «Его жизни ничто не угрожает», — отмечается в сообщении.

Взрывное устройство «было собрано профессионалом», заявили в «ДНР».



«Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант — сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8:10», — передает WarGonzo со ссылкой на источник в «силовых структурах ДНР».

«Информация о пострадавших уточняется. По имеющимся данным, есть описание подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся розыскные мероприятия», — заявили в пресс-службе «народной милиции ДНР».

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