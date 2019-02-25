В оккупированной Макеевке произошел взрыв автомобиля Renault. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.



Согласно информации, кто-то пытался ликвидировать командира подразделения «МВД» при группировке «ДНР». Однако он выжил и находится в центральной городской больнице. «Его жизни ничто не угрожает», — отмечается в сообщении.



Взрывное устройство «было собрано профессионалом», заявили в «ДНР».





«Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант — сделал закладку так, что пострадал только автомобиль. Взрыв произошел в 8:10», — передает WarGonzo со ссылкой на источник в «силовых структурах ДНР».



«Информация о пострадавших уточняется. По имеющимся данным, есть описание подозреваемых в причастности к диверсии, ведутся розыскные мероприятия», — заявили в пресс-службе «народной милиции ДНР».

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