Жительница Львовской области отправляла с телефона угрозы в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Министерства фнутренних дел на своей странице в Facebook.
Полиция изъяла телефон, с которого поступали сообщения. Отмечается, что девушка посылала угрозы с телефона своего отца.
По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.
Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по данному факту открыто уголовное производство.
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