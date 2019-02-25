Жительница Львовской области отправляла с телефона угрозы в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Министерства фнутренних дел на своей странице в Facebook.

Полиция изъяла телефон, с которого поступали сообщения. Отмечается, что девушка посылала угрозы с телефона своего отца.

По словам подозреваемой, она делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины по данному факту открыто уголовное производство.