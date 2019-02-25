В пгт Затока Белгород-Днестровского района Одесской области произошел пожар на базах отдыха «Черемшина» и «Надзбручье», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» 25 февраля в 4:20.

Сложность тушения пожара заключалась в плотной застройке территории деревянными зданиями и отсутствием оборудованного места для забора воды из моря. Пожарные локализовали пожар в 06:45 и ликвидировали в 08:25 на площади 800 м.кв. В результате пожара огнем уничтожены 20 зданий: 16 - одноэтажных, 3 - двухэтажных и 1 трехэтажное. Спасены 57 рядом расположенных зданий.

От ГосЧС привлекалось 5 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава и от МПК 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.