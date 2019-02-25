При Михаило-Архангельском монастыре УПЦ в поселке Чечельник Винницкой области будет открыто скитское монашеское сестричество.

Фото: Архангело-Михаиловский женский монастырь / УПЦ

Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), в ответ на инициативу игумении Серафимы (Смагло), настоятельницы Михаило-Архангельского женского монастыря в пгт. Чечельник Винницкой области, благословил организовать скитское монашеское сестричество при нижнем храме во имя преподобного Ионы Одесского. Об этом сообщает пресс-служба Тульчинской епархии УПЦ.

В своем распоряжении митрополит Ионафан благословил настоятельницу монастырской обители, игуменью Серафиму, на духовное наставничество и руководство новообразованным сестричеством.

Уставные богослужения в храме преподобного Ионы Одесского и пастырское окормление скитского монашеского сестричества при нем будет совершать штатный клир храма, а при необходимости - клирик Чечельницкого церковного округа (по согласованию настоятельныцы обители с благочинным округа).

Архангело-Михаиловский женский монастырь был образован в 2015 году на базе прихода в честь Архистратига Михаила, где много лет осуществляло духовное и благотворительное служение сестричество, основанное настоятелем и строителем храма архимандритом Пименом (Старчаком).