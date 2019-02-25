также в разделеОбщество
На Сумщине первая община перешла в ПЦУ 6
Аваков – Березенко: Не надо волноваться, что ты фигурант дела 21
Источник: В Макеевке подорвали авто с командиром «МВД ДНР» 21
Заману подозревают в госизмене 38
Командира Ривненского полигона поймали на взятке в $10 тысяч 30
Мэра Херсона облили водой из-за переименования улицы в честь Гандзюк 106
Правоохранители задержали экс-главу Генштаба Заману 105
Нападение на украинских моряков: еще 7 военным РФ сообщили о подозрении 41
В Одессу зашел американский ракетный эсминец 151
На Киевщине полицейского поймали на взятке в $3 тысячи 18
MARUV пожаловалась, что ее заставляют отказаться от «Евровидения» 59
Кириленко: История с участником «Евровидения» еще не завершена 114
Прокуратура года расследует 1506 производств по оккупации Крыма 26
Украина присоединится к разработке беспилотного бомбардировщика 38
«Евровидение-2019»: Украина поднялась в рейтинге букмекеров 81
MARUV могут запретить выступать на «Евровидении» 464
Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в РФ 181
Певица MARUV представит Украину на «Евровидении-2019» 241

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный «товар» дельцы незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию.

По информации СБУ, деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации «ЛНР». Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту «Харьков» на попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран.

Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия из временно оккупированной территории Луганщины. Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги