Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местные псевдопредприниматели систематически закупали на временно оккупированной территории Луганщины подакцизные товары, в частности табачные изделия. Приобретенный «товар» дельцы незаконно перемещали на подконтрольную украинской власти территорию.

По информации СБУ, деньги, полученные от реализации контрафакта, использовались для содействия в противоправной деятельности террористической организации «ЛНР». Правоохранители задержали курьера при прохождении таможенного досмотра в международном аэропорту «Харьков» на попытке вывезти очередную партию «продукции» в одну из соседних стран.

Также вблизи населенного пункта Станица Луганская задержан еще один фигурант дела, который пытался незаконно переместить контрафактные изделия из временно оккупированной территории Луганщины. Следователями Управления СБ Украины в Харьковской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.