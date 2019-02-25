Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обманул пятерых игроков БК «Запорожье-ZOG», которым клуб не выплатил зарплату.

Баскетболисты просили помощи у функционера. Тот вначале пообещал скорую оплату, а потом сослался на недостаток полномочий и…заблокировал пострадавших в соцсетях.

Ситуация с невыплатой зарплаты запорожским игрокам всплыла в публичной плоскости в конце января. Валерий Анисимов, Павел Буренко, Евгений Ворник, Максим Никитин и Алексей Щепкин заявили о задолженности по контрактам. Как профессиональные спортсмены они обратились к Михаилу Бродскому с просьбой предоставить им защиту со стороны ФБУ. Это было сделано в формате открытого письма, опубликованного 21 января.

Уже 22 января Бродский публикует свое открытое обращение – к игрокам. В нем он отказывается взять на себя какую-либо ответственность, более того – президент ФБУ обвинил баскетболистов в том, что они сами виноваты в сложившейся ситуации, якобы подписав «фейковые» контракты. Бродский посоветовал пострадавшим обратиться в Секретариат ФБУ и ждать рассмотрения их дела.

В тот же день с заявлением выступил капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов. Он решил погасить долги в сумме 232 тыс. грнс собственного кармана, учитывая тот факт, что семьи игроков находятся в сложном финансовом положении. Кроме этого, Кравцов тактично указал Федерации на её некомпетентность и беспомощность, посоветовав Бродскому изучить опыт Испанской лиги в контексте защиты прав игроков. В частности, шла речь про создание специального фонда, который бы гарантировал баскетболистам защиту и финансовую безопасность.

Интересно, что игроки «Запорожья-ZOG» поблагодарили коллегу за поддержку, однако отказались от его помощи, решив защищать свои права до последнего. «Слава, спасибо за поддержку! И то, что не остался в стороне! Но, твои деньги – это твои деньги, ты их заработал. Хотелось бы взыскать непосредственно с должников, которые тихонько отмалчиваются и пытаются спустить все на тормозах. Надеемся, что им станем хотя бы немного стыдно и совестно.Будем бороться!!!! Вместе мы сила!!!!!!», – написано в коллективном обращении.

Такой жест поддержал член Исполкома ФБУ Станислав Медведенко. «Сильно!», – отметил он в Facebook.

23 января обманутые игроки отреагировали на ответ Бродского, который заявил, что их прошение рассматривают в Секретариате ФБУ. «Как сказал господин Бродский, этими вопросами занимаются там)))», – с долей троллинга отметили баскетболисты.

А 30 января пострадавшие по пунктам объяснили, почему Михаил Бродский не прав, а также указали ему на то, что можно было сделатьимея его полномочия. Во-первых, по Статье 17 Статута ФБУ президент организации мог сам перенаправить обращение пострадавших в Секретариат, однако этого не сделал (это ускорило бы процесс). Во-вторых, ни Бродский, ни Секретариат не предоставил игрокам обратной связи – не было понимания, в каком ключе рассматривалось их прошение. Более того – Бродский… заблокировал чат в соцсети, в котором ранее с ним общались баскетболисты. В-третьих, непонятно, почему ФБУ допустило к участию в новом сезоне клуб, у которого задолженность по зарплатам. Это был самый действенный вариант помощи со стороны Бродского. Впрочем, им он не воспользовался и вскоре мы узнаем почему.

Оказывается, Михаил Бродский сознательно обманывал пострадавших баскетболистов. Последние не единожды обращались к нему за помощью в течение сезона-2017/2018. Бродский лично обещал, что долг будет погашен в самое ближайшее время. Однако этого так и не произошло. Ситуация описана в обращении пострадавших к Генеральному секретарю ФБУ Владимиру Драбиковскому.

В нем баскетболисты второй раз попросили ФБУ содействовать в разрешении ситуации, начав рассмотрение вопроса Комиссией с правовых отношений ФБУ. Они хотели это сделать до начала плей-офф игрового сезона т.к. не было гарантий, что «Запорожье-ZOG» не прекратит существование в конце сезона.

Ситуация разрешилась во второй половине февраля. 21 числа член Исполкома ФБУ Станислав Медведенко сообщил, что пятеро баскетболистов отстояли свои права в досудебных переговорах. «Поздравляю бывших игроков БК «Запорожье-ZOG», что они объединились и отстояли свои права. Также хочу поблагодарить руководство клуба, что они решились урегулировать вопрос с не выплатами цивилизованным путем», – отметил Медведенко.

Михаил Бродский больше не комментировал ситуацию. На днях СМИ сообщили, что президента ФБУ с позором выгнали из Национального олимпийского комитета – за воровство и коррупцию. Хотя незадолго до этого его позиции в украинским спорте казались непоколебимы: он даже обещал построить 5 баскетбольных арен, чтобы провести в Украине Евробаскет-2020.