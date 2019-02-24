В канцелярии спецпрокурора США по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года Роберта Мюллера назвали бывшего главу предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта преступником, который неоднократно и нагло нарушал закон. Об этом говорится в записке на имя судьи, отвечающего за дело Манафорта.

В документе нет рекомендаций по конкретному приговору, однако подчеркивается серьезность преступлений фигуранта.

«Манафорт совершил целый ряд уголовных преступлений на протяжении более чем десяти лет, вплоть до осени 2018 года», - говорится в записке Мюллера, где перечислены возможные преступления Манафорта, в том числе налоговое мошенничество, отмывание денег, воспрепятствование осуществлению правосудия, банковское мошенничество и нарушение закона, связанного с лоббированием.

Напомним, ране Мюллер заявил, что Манафорт заслуживает длительного срока заключения за совершенные им финансовые преступления.

Мюллер утверждает, что Манафорт нарушил условия соглашения со следствием, которое должно было обеспечить ему более мягкое наказание, и должен провести в заключении от 19,6 до 24,6 лет.

Также Манафорту, вероятно, придется выплатить федеральной власти около 55 млн долларов штрафа.

Экс-глава кампании Трампа также должен быть осужден по делу о деятельности в США как незарегистрированный иностранный агент и отмывании денег.

Суд в американском штате Вирджиния вынесет приговор Манафорту по обвинению в банковском и налоговом мошенничестве 8 марта.