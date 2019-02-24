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За минувшие сутки, 23 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов калибра 82 мм - вблизи города Красногоровка;

из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Чермалык;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник шесть раз обстрелял украинских защитников:

трижды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Кримское;

дважды из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;

со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Новозвановка.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов уничтожены и двое – ранены.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял наши позиции. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
ForUm

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