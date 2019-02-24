За минувшие сутки, 23 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников:
из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;
из минометов калибра 82 мм - вблизи города Красногоровка;
из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Чермалык;
дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник шесть раз обстрелял украинских защитников:
трижды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Кримское;
дважды из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Екатериновка;
со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Новозвановка.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.
На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.
По данным разведки, 23 февраля двое оккупантов уничтожены и двое – ранены.
С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял наши позиции. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
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