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За минувшие сутки, 22 февраля, российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял наши опорные пункты:

четыре раза - в районе населенного пункта Лебединское, из них дважды - из минометов калибра 120 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Водяное;

из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Авдеевка;

в районе города Марьинка огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Екатериновка;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское;

из гранатометов различных систем - вблизи поселка городского типа Лугансккое;

из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станица Луганская.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожены и двое – ранены. Также уничтожены две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.
ForUm

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