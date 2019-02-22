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22 июля в Киеве прошла встреча членов Всеукраинского Союза Церквей с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Фото: УПЦ

Украинскую Православную Церковь на встрече представляли викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор и заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ. 

Представители конфессий и религиозных организаций Украины обсудили с Премьер-министром ряд актуальных вопросов и проблем, возникающих в жизни сообществ и церковно-государственных отношениях.

В частности, епископ Барышевский Виктор в своем слове сказал следующее: «Украина, как правовое и демократическое государство, взяла курс на европейскую интеграцию, обязалась обеспечивать соблюдение не только базовых прав человека, но и европейских принципов, среди которых - автономия религиозных организаций. Однако современная ситуация свидетельствует, что активное вмешательство представителей органов государственной власти во внутреннюю жизнь Церкви, к сожалению, нарушает не только этот принцип, но также и Конституцию Украины, национальное и международное законодательство. Поэтому сегодня мы вынуждены говорить вслух о том, что наших епископов и священников, которые на протяжении десятилетий самоотверженно служили и продолжают служить Богу и людям своей Родины, своего украинского края, планомерно делают врагами Украинского государства».

Владыка отметил: «Почти ежедневно нам поступает информация о силовых захватах посторонними лицами храмов УПЦ в пользу другой конфессии. Такие действия сопровождаются стычками и противостояниями, а в отдельных случаях и избиением наших верующих людей. Мы не претендуем на то, что принадлежит другим религиозным организациям, но защищаем свое и просим не отбирать у нас того, что построено руками наших современников и предков - годами намоленных храмов и монастырей».

Вместе с тем, епископ Виктор заверил, что «наша Церковь была, есть и будет конструктивно настроенной и открытой ко всякому сотрудничеству на благо Украины и ее народа».
ForUm

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