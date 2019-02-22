Турцию для отдыха выбирают туристы из Германии, Китая, Испании, Швеции и других стран мира. Но если немцы и британцы предпочитают одни курорты, испанцы и жители Южной Америки —другие, то украинцы облюбовали для себя 5 уютных и самобытных турецких городов.

Лидер рейтинга — Аланья

Планируя отдых в Турции, украинцы чаще всего выбирают путевки в Аланью. Это красивый и благополучный средиземноморский курорт, где каждый турист найдет развлечения на свой вкус. На популярность курорта влияет несколько факторов.

погода — это самый жаркий город Турции, купаться здесь можно до конца октября;

море — Аланья позволяет наслаждаться роскошным отдыхом на средиземном море за сумму вдвое дешевле, чем в соседней Греции или Италии;

достопримечательности — старинная крепость, Красная башня, византийская церковь и мечети и пр.;

транспорт — удачное расположение Аланьи позволяет туристам легко добираться до других курортов: Авсаллары, Сиде, Белеки и Антальи – столицы региона.

2 место — Анталия

Столица лишь немногим уступает Анталия в популярности среди украинских туристов. С просьбой подобрать тур в Анталию в турагентства обращаются семьи с детьми, студенты и влюбленные пары. Благодаря памятникам разных эпох и цивилизаций, природным и рукотворным красотам Анталия напоминает шкатулку с драгоценностями. Столица региона славится превосходным сервисом и возможностью легко доехать до соседних курортов: Кемера, Сиде, Манагавта, Фетхие.

3 место — Сиде

Если отдых в Анталии ассоциируется у вас исключительно с пляжами и коктейлями «все включено», то в Сиде вас ждут античный театр, храм Диониса, триумфальная арка и много других памятников античной культуры. После этого вы уже не скажете, что отдых в Турции – это ленивое лежание на пляже.

4 место — Кемер

Отличное место, чтобы совместить расслабленный пляжный отдых, дегустацию местной кухни и экскурсии по памятникам старины. Кемер расположен на развалинах сразу двух греческих городов, и имеет авантюрное пиратское прошлое. Впрочем, украинцы ценят этот город за комфортные условия для отдыха с детьми. Здесь есть аквапарк, аттракционы, чистые пляжи с плавным перепадом глубины.

5 место — Мармарис

Этот популярный курорт раскидывается в бухте, где встречаются Средиземное и Эгейское море. Выбирайте Мармарис для отпуска или свадебного путешествия – и вы побываете сразу на двух морях. Туристам предлагают полный набор курортных развлечений, включая дайвинг и прогулки на яхтах, можно любоваться памятниками старины и природными красотами.

Впрочем, может вы станете тем украинским туристом, который откроет для соотечественников какой-нибудь малоизвестный турецкий город? Решать вам!