В Запорожье прибудет икона Божьей Матери «Касперовская».

Фото: УПЦ

Святыня прибудет в город в день Торжества Православия, 17 марта, сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

«Приглашаем всех желающих принять участие в праздновании Торжества Православия. О времени и месте встречи Православной Святыни будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Согласно преданию, в наши земли икона в конце XVI века была привезена сербами, приехавшими из Трансильвании по приглашению русского правительства. Икона передавалась по наследству, пока в 1809 году её не приобрела помещица, жена штабс-капитана, Иулиания Ионовна Касперова, проживающая в своём имении Касперово (в настоящее время Кизомыс, Белозерского района, Херсонской области). Когда у Касперовой иконы Богоматери стали проистекать исцеления, люди признали её чудотворной. С 1918 года чудотворный образ пребывал в Спасо-Преображенском соборе Одессы. В 1936 году после уничтожения собора Касперовскую икону перенесли в Успенский собор, ставший позднее кафедральным. Чудотворный образ Касперовской иконы Пресвятой Богородицы находится в нём и сейчас.