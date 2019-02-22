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В рамках реализации мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники отдела защиты национальной государственности Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области разоблачили офицера Вооруженных сил Украины на сбыте военных средств поражения, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащий-контрактник одной из частей, дислоцированных на территории области, наладил механизм нелегального сбыта оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Правоохранители задержали военного в одном из населенных пунктов области во время очередной попытки сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему.

Ранее сотрудники СБУ задокументировали факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других возможно причастных к сбыту оружия лиц.
ForUm

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