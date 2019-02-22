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Беларусь и Россия всегда будут вместе, сколько бы ни ругались и ни спорили. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, передает БЕЛТА.

«Это наш основной союзник. Мы всегда будем вместе, сколько бы мы ни ругались, ни спорили», - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что в отношениях двух стран был период, когда возникали сложности и в сфере военного образования: белорусских военнослужащих, обучавшихся в России, приравнивали к иностранным специалистам. Было это еще на заре создания Военной академии Беларуси. Но вскоре эти вопросы были решены. «Копья ломались особенно при создании академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: будем своих готовить, создадим свою академию», - рассказал он.

Напомним, в декабре 2018 президент Беларуси Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому.   

Позже он заявил, что Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.
ForUm

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