В ближайшие дни, 22-24 февраля, в Украине удержится холодная погода, потепление ожидается в начале следующей недели. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«На выходных, 23-24 февраля, антициклон вытеснит из Украины сегодняшнюю непогоду, которая охватила Запад и Юг, и поэтому существенные осадки маловероятны. Однако похолодание усилится», - написала она в Facebook.

В ночные часы 23-24 февраля ожидается -7-13 градусов, на северо-востоке -12-17 градусов, днем ​​-3-9 градусов.

Уже днем ​​в воскресенье на Западе и Севере начнется повышение температуры воздуха до 3 мороза-2 тепла.

А в понедельник потепление охватит большую часть территории Украины.

В Киеве суббота-воскресенье будут морозными, ночью предполагается -6-9 градусов, при прояснении до -10 градусов. Днем 23 февраля будет около -4-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0, -2 градусов.

В понедельник в Киеве ожидается + 2 + 4 градуса.