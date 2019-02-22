также в разделеРелигия
На Ровенщине чиновники инициировали инвентаризацию церковного имущества в селе Курозваны, чтобы передать храм ПЦУ 7
Стало известно, когда Румынская Православная Церковь озвучит позицию, относительно ПЦУ 10
Министерство культуры определило Страстную пятницу последним днем переименования Украинской Православной Церкви 19
Фальсификации протоколов, вмешательство власти в дела Церкви и рейдерские захваты: УПЦ о массовых нарушениях при «переходе» общин в ПЦУ 22
В Нещеровский монастырь на Киевщине прибыла икона афонского старца Иосифа Исихаста 13
Заседание по делу Десятинного монастыря перенесено из-за болезни судьи 12
На Ровенщине священники УПЦ отпели погибшего на Донбассе украинского воина 27
В селе на Волыни община захваченного храма УПЦ перешла молиться в дом священника 19
Архиереи УПЦ на Полтавщине призвали местные власти прекратить вмешательство в дела Церкви 14
Митрополит Антоний: Признав ПЦУ, другие Православные Церкви установят над собой главенство Константинополя 36
В УПЦ опровергли информацию о переходе более 200 парафий в ПЦУ и озвучили свою 90
В Винницкой области священник УАПЦ сломал палец прихожанке за упреки в двоеженстве 67
Епископ Волынский и Луцкий Нафанаил призвал верующих УПЦ не поддаваться на провокации 30
Управляющий делами УПЦ и Патриарх Грузии обсудили украинский «церковный вопрос» 41
На Волыни прихожане захваченных храмов УПЦ молятся в старых домах и сараях 94
Литургия, флэш-мобы, общение – На Волыни прошел православный фестиваль «Стрітенняfest» 18
В Днипро привезли десницу великомученика Евстафия Плакиды 33
В УПЦ рассказали, как относиться к абортам по медицинским показаниям 16

21 февраля состоялась встреча главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора с директором правозащитной организации Human Rights Without Frontiers Вилли Фатре (Брюссель, Бельгия). 

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, епископ Виктор сообщил господину Фатре о текущем состоянии дел в религиозной среде Украины, в частности, о фактах нарушений прав верующих, в том числе насильственных и незаконных переводах приходов УПЦ в состав Православной Церкви Украины, о принятии дискриминационных законов, направленных на беспрецедентное ограничения прав верующих УПЦ иметь собственное историческое название, о политизации права на свободу вероисповедания в Украине.

Участники встречи договорились с помощью возможностей Human Rights Without Frontiers и в дальнейшем информировать Европейский парламент, зарубежные СМИ, специально уполномоченные комиссии и комитеты Евросоюза о положении верующих Украинской Православной Церкви.

Организация Human Rights Without Frontiers  осуществляет исследования состояния соблюдения прав человека в более чем 80 странах мира и информирует на постоянной основе европейские и международные правозащитные структуры о нарушении прав в религиозной сфере, а также специализируется на взаимодействии с зарубежными СМИ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги