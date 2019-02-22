21 февраля состоялась встреча главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора с директором правозащитной организации Human Rights Without Frontiers Вилли Фатре (Брюссель, Бельгия).

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, епископ Виктор сообщил господину Фатре о текущем состоянии дел в религиозной среде Украины, в частности, о фактах нарушений прав верующих, в том числе насильственных и незаконных переводах приходов УПЦ в состав Православной Церкви Украины, о принятии дискриминационных законов, направленных на беспрецедентное ограничения прав верующих УПЦ иметь собственное историческое название, о политизации права на свободу вероисповедания в Украине.

Участники встречи договорились с помощью возможностей Human Rights Without Frontiers и в дальнейшем информировать Европейский парламент, зарубежные СМИ, специально уполномоченные комиссии и комитеты Евросоюза о положении верующих Украинской Православной Церкви.

Организация Human Rights Without Frontiers осуществляет исследования состояния соблюдения прав человека в более чем 80 странах мира и информирует на постоянной основе европейские и международные правозащитные структуры о нарушении прав в религиозной сфере, а также специализируется на взаимодействии с зарубежными СМИ.