Национальный банк вводит в обращение с 22 февраля 2019 банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года за подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это делается с целью обеспечения наличного обращения в пределах планового на 2019 выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

Напомним, в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись председателя Национального банка Украины.