также в разделеЭкономика
Сегодня – последний день льготной растаможки «евроблях» 14
ОПЗ могут передать «Нафтогазу» или Аграрному фонду 19
Укравтодор планирует в этом году восстановить 1500 километров дорог 12
Минфину разрешили одолжить на внешнем рынке $630 миллионов 15
СМИ: Беларусь поставляет в Украину уголь из ОРДЛО 44
На межбанке гривня поднялась до 27 за доллар 18
Прокуратура Австрии расследует отмывание денег украинских банков 36
Число получателей субсидий продолжает сокращаться 58
Украина продолжает получать налоги из ОРДЛО 46
Льготную растаможку «евроблях» продлевать не будут 72
Арестованы топ-менеджеры банка, подозреваемые в присвоении 39 миллионов 39
Экономист: Отчет Гройсмана содержит ряд манипуляций 101
Укрзализныця летом запустит поезд в Кошице 41
В Кабмине пояснили, кого коснутся ограничения для ФЛП 80
Гройсман намерен в разы урезать зарплаты руководству «Нафтогаза» 106
Гройсман: В ближайшие 5 лет Украина сможет отказаться от импортного газа 44
За растаможку «евроблях» заплатили уже 11 миллиардов 101
НКРЭКУ получила разрешение на проверку облгазов Фирташа 39

Национальный банк вводит в обращение с 22 февраля 2019 банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года за подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это делается с целью обеспечения наличного обращения в пределах планового на 2019 выпуска на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот этого номинала.

Банки будут обеспечивать прием от клиентов банкнот номиналом 500 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

Напомним, в соответствии с законодательством на банкнотах размещается подпись председателя Национального банка Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги