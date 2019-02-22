21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом запрещенное вооружение было применено 4 раза, сообщает пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты четыре раза обстреляли позиции ВСУ: дважды - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия, в дальнейшем – из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Пески; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле Павлополя.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» противник трижды обстрелял украинских военных вблизи населенного пункта Крымское: из противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 82 мм и минометов 120-го калибра.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 21 февраля трех оккупантов уничтожено и четверо ранены.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции ВСУ в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Екатериновка.